Мишустин утвердил план мероприятий по развитию иммунопрофилактики в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

В документе указаны 65 мероприятий, распределенных по шести направлениям деятельности, отмечает RT.

План подразумевает оптимизацию национального календаря прививок, совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики (в том числе, введение господдержки для производителей вакцин), стимулирование научных разработок и локализацию полного цикла производства вакцин в стране.

Кроме того, документ содержит мероприятия по обеспечению безопасных условий иммунизации и повышению осведомленности граждан о пользе вакцинации.

Правительство РФ в 2020 году утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики, которая предполагает охват профилактическими прививками не менее 95% граждан. Ожидается, что это позволит защитить россиян от инфекционных заболеваний.



