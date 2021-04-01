Мишустин утвердил план мероприятий по развитию иммунопрофилактики в РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
В документе указаны 65 мероприятий, распределенных по шести направлениям деятельности, отмечает RT.
План подразумевает оптимизацию национального календаря прививок, совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики (в том числе, введение господдержки для производителей вакцин), стимулирование научных разработок и локализацию полного цикла производства вакцин в стране.
Кроме того, документ содержит мероприятия по обеспечению безопасных условий иммунизации и повышению осведомленности граждан о пользе вакцинации.
Правительство РФ в 2020 году утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики, которая предполагает охват профилактическими прививками не менее 95% граждан. Ожидается, что это позволит защитить россиян от инфекционных заболеваний.
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