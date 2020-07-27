Мишустин упростил финансирование трудоустройства женщин с детьми
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, касающееся трудоустройства женщин с детьми до трёх лет и пожилых людей после выхода на пенсию.
Речь идёт о переобучении или повышении квалификации. Организацией таких образовательных программ занимаются государственные службы занятости. Постановлением Мишустина они получают возможность напрямую заключать соглашения о предоставлении субсидий организациям и предпринимателям на соответствующие образовательные программы, отмечает РИА Новости.
Таким образом будет устранён правовой пробел, объяснил премьер-министр. До сих пор службы занятости не могли сами выделять субсидии. Средства распределялись из региональных бюджетов, что затягивало и усложняло процесс.
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