Мишустин сообщи о выделении 2 млрд рублей на создание санитарного щита

Правительство Российской Федерации направит 2 миллиарда рублей на формирование санитарного щита и обустройство в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий. Об этом объявил глава кабинета министров на заседании в пятницу.

Такие центры будут развёрнуты с целью ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса.

Как уточнил премьер-министр, необходимо будет дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. По словам Мишустина, это позволит создать надежный санитарный щит и обеспечить безопасность россиян от распространения инфекций.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:КоронавирусПравительствоМихаил Мишустин
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