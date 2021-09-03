Мишустин сообщи о выделении 2 млрд рублей на создание санитарного щита
Правительство Российской Федерации направит 2 миллиарда рублей на формирование санитарного щита и обустройство в крупных городах 15 ПЦР-центров и лабораторий. Об этом объявил глава кабинета министров на заседании в пятницу.
Такие центры будут развёрнуты с целью ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса.
Как уточнил премьер-министр, необходимо будет дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. По словам Мишустина, это позволит создать надежный санитарный щит и обеспечить безопасность россиян от распространения инфекций.
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