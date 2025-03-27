Мишустин сменил руководство «Российского экологического оператора»

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) Ирину Тарасову. Об этом говорится в сообщении правительства.

Глава кабмина подписал соответствующее постановление. Тарасова ранее возглавляла административный департамент Минсельхоза. Новая глава РЭО сменит на этом посту Дениса Буцаева, который станет заместителем министра природных ресурсов и экологии.

Как отметили в пресс-службе РЭО, кадровые перестановки помогут усилить взаимодействие между оператором и Минприроды, обеспечить стратегическое сопровождение реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ускорить реализацию инвестиционных проектов.

Ранее в РЭО заявили, что кабмин выпустил распоряжение для ускорения создания 36 комплексных объектов обращения с ТКО, пишет RT.

