Мишустин сменил руководство «Российского экологического оператора»
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) Ирину Тарасову. Об этом говорится в сообщении правительства.
Глава кабмина подписал соответствующее постановление. Тарасова ранее возглавляла административный департамент Минсельхоза. Новая глава РЭО сменит на этом посту Дениса Буцаева, который станет заместителем министра природных ресурсов и экологии.
Как отметили в пресс-службе РЭО, кадровые перестановки помогут усилить взаимодействие между оператором и Минприроды, обеспечить стратегическое сопровождение реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ускорить реализацию инвестиционных проектов.
Ранее в РЭО заявили, что кабмин выпустил распоряжение для ускорения создания 36 комплексных объектов обращения с ТКО, пишет RT.
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