Мишустин: Россия вошла в топ-10 стран по качеству образования
Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.
«Важнейший вопрос нашего образования – это... его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств, наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 – золотая», - рассказал премьер.
Мишустин добавил, что Россия вошла в пятерку сильнейших по числу и достоинству медалей олимпиад, и страна гордится призерами и их наставниками.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ входит в десятку ведущих стран по качеству образования и, несмотря на высокие результаты, не прекратит совершенствование и развитие этой сферы, напоминает РЕН ТВ.
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