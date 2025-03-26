Мишустин: Россия вошла в топ-10 стран по качеству образования

Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год.

«Важнейший вопрос нашего образования – это... его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств, наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 – золотая», - рассказал премьер.

Мишустин добавил, что Россия вошла в пятерку сильнейших по числу и достоинству медалей олимпиад, и страна гордится призерами и их наставниками.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ входит в десятку ведущих стран по качеству образования и, несмотря на высокие результаты, не прекратит совершенствование и развитие этой сферы, напоминает РЕН ТВ.

