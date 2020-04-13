Мишустин разрешил МЧС и Росгвардии штрафовать за нарушение правил при ЧС
13 апреля 202018:05
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение, наделяющее сотрудников нескольких ведомств правом составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил при режиме ЧС.
Как отмечает «Интерфакс», соответствующие полномочия будут, в частности, у полиции, Росгвардии, МЧС России, должностных лиц ведомственной охраны «Росжелнадзора», у руководителя структурного подразделения по космической деятельности «Роскосмоса».
В апреле 2020 года правительство получило право вводить режим ЧС.
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