Мишустин разрешил МЧС и Росгвардии штрафовать за нарушение правил при ЧС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение, наделяющее сотрудников нескольких ведомств правом составлять протоколы об административных правонарушениях за невыполнение правил при режиме ЧС.

Как отмечает «Интерфакс», соответствующие полномочия будут, в частности, у полиции, Росгвардии, МЧС России, должностных лиц ведомственной охраны «Росжелнадзора», у руководителя структурного подразделения по космической деятельности «Роскосмоса».

В апреле 2020 года правительство получило право вводить режим ЧС.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
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