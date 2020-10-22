Мишустин раскритиковал работу министерств по исполнению поручений президента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал министров и глав ведомств за неудовлетворительную работу по исполнению поручений президента и решений правительства, сообщает ТАСС.

Источник в кабмине рассказал агентству, что проблему исполнительской дисциплины в своём докладе затронул вице-премьер Дмитрий Григоренко, после чего Мишустин заявил о персональной ответственности чиновников за качественное и своевременное выполнение социально-экономических задач, поставленных президентом России.

Глава правительства объявил главам министерств и ведомств, что вводит в практику заслушивание докладов на заседаниях правительства по исполнению затянувшихся поручений. Мишустин напомнил чиновникам, что задания главы государства, а также решения правительства, должны выполняться неукоснительно и в срок.