Мишустин раскритиковал идею ограничить россиянам поездки на отдых за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не следует запрещать россиянам отдыхать за границей, сообщает ТАСС.

Отвечая на предложение одного из депутатов Госдумы ввести ограничение на зарубежные поездки председатель правительства высказался против подобной идеи.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан это не совсем правильный путь», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее Мишустин заявил, что программа туристического кешбэка пользуется большой популярностью, сообщает RT. По его словам, поэтому правительство продлило её до конца 2021 года.