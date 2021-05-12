Мишустин раскритиковал идею ограничить россиянам поездки на отдых за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не следует запрещать россиянам отдыхать за границей, сообщает ТАСС.
Отвечая на предложение одного из депутатов Госдумы ввести ограничение на зарубежные поездки председатель правительства высказался против подобной идеи.
«Ограничение свободы передвижения наших граждан это не совсем правильный путь», - подчеркнул глава кабмина.
Ранее Мишустин заявил, что программа туристического кешбэка пользуется большой популярностью, сообщает RT. По его словам, поэтому правительство продлило её до конца 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Пресс-секретарь посольства США подтвердила свою высылку из России
- Власти Татарстана назвали «фейками» сообщения СМИ о втором казанском стрелке
- Мишустин раскритиковал идею ограничить россиянам поездки на отдых за границу
- Пойманы грабители, обчистившие ювелирный салон в Волгограде на 45 млн рублей
- ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России
- Россия вышлет пресс-секретаря посольства США
- В «Шереметьево» ФСБ выявила схему по выдаче поддельных разрешений на въезд
- В Германии усилили охрану синагог из-за нападений
- Правительство РФ направит 15 миллиардов рублей на развитие Арктической зоны
- Восьмерых пострадавших в «казанской бойне» эвакуируют в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru