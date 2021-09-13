Мишустин: Правительство поддержит инициативу об отмене обязательного техосмотра

Слова Мишустина приводит ТАСС. Как отметил глава правительства, комментируя доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о продвижении проекта по отмене обязательного ТО, кабмин поддержит инициативу.

Законопроект, согласно которому обязательный техосмотр личного транспорта станет добровольным, разработала партия «Единая Россия». По словам секретаря генсовета политического объединения Андрея Турчака, инициатива не будет действовать для коммерческого транспорта. Обязательный ТО сохранится для автомобилей старше четырех лет, а также в случае смены владельца. Законопроект внесут в Госдуму нового созыва.

