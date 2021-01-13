Мишустин поздравил работников СМИ с Днём российской печати
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником - Днём российской печати, сообщает пресс-служба кабмина.
В поздравительной телеграмме председатель правительства отметил, что журналисты всегда находятся в центре новостей и рассказывают о важных событиях, происходящих в России и мире. Глава кабмина подчеркнул, что пресса всегда была и остаётся «важным институтом общества».
«В своих статьях и репортажах поднимаете острые политические, социальные и экономические проблемы, отвечаете на волнующие вопросы. Ваше слово имеет особое значение, формирует общественное мнение», - добавил Мишустин.
Мишустин пожелал журналистам здоровья и творческих успехов.
День российской печати отмечается ежегодно 13 января. Профессиональный праздник сотрудников печатных изданий, а также работников телевидения, радио и сетевых СМИ, был установлен постановлением Президиума Верховного совета РФ в 1991 году в честь выхода в 1703 году в России первого номера газеты «Ведомости».
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