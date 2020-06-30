Мишустин повысил зарплаты военным на 3%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов проходящим военную службу по контракту и по призыву. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на текст постановления.

Предполагается, что зарплаты будут увеличены с 1 октября 2020 года. Решение также касается служащих в национальной гвардии, в органах принудительного исполнения, противопожарной службы и таможенных органах.

Кроме того, будут повышены пенсии силовикам, ранее служившим в органах по контролю за оборотом наркотиков и носившим специальные звания.

