Мишустин повысил зарплаты военным на 3%
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении окладов проходящим военную службу по контракту и по призыву. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на текст постановления.
Предполагается, что зарплаты будут увеличены с 1 октября 2020 года. Решение также касается служащих в национальной гвардии, в органах принудительного исполнения, противопожарной службы и таможенных органах.
Кроме того, будут повышены пенсии силовикам, ранее служившим в органах по контролю за оборотом наркотиков и носившим специальные звания.
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