Мишустин потребовал немедленно начать реализацию послания Путина

Кабинет министров Российской Федерации должен немедленно, уже сегодня приступить к решению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он призвал не тратить время в ожидании формального выхода поручений на этот счёт. Глава государства все задачи в послании уже обрисовал, подчеркнул премьер-министр. По его словам, это абсолютный ориентир работы правительства. Премьер поручил подготовить необходимую правовую базу, отмечает RT.

Как отметил Мишустин, предложенные президентом в послании вопросы затрагивают каждого россиянина. Они касаются системы здравоохранения, рынка труда, поддержки семей с детьми. Также премьер распорядился максимально оперативно обеспечить предоставление регионам РФ займов, о которых говорил Путин.

Госдума сегодня также должна обсудить вопрос реализации президентских инициатив, после чего профильные комитеты сформулируют свои предложения.

