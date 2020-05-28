Мишустин активировал выполнение поручений Путина по занятости

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился максимально оперативно подготовить нормативную базу для выполнения поручений по поддержке занятости, которые накануне озвучил президент РФ Владимир Путин. На заседании кабинета министров премьер поручил взять эту тему под личный контроль своему заместителю Дмитрию Григоренко, передает ТАСС.

Как заявил в среду Владимир Путин, ситуация на рынке труда требует срочных, выверенных и неотложных действий. Он поддержал предложения профильного министерств и поручил реализовать их в самое ближайшее время.

Среди этих мер:

Первое – продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением срока.

Второе - распространить выплаты на детей - три тысячи рублей в месяц - на родителей, которые потеряли работу до 1 марта.

Третье - пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей, которые после 1 марта вынужденно прекратили деятельность, установить в максимальном размере 12 130 рублей и выплачивать в течение 3 месяцев.

Четвертое – увеличить втрое пособие тем, у кого нет подтвержденного дохода, достаточного стажа или официального трудоустройства до 4,5 тысяч рублей и выплачивать 3 месяца.

Отдельно глава государства поручил разработать предложения по улучшению трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев. При оформлении трудовых отношений должны более широко применяться цифровые технологии. По словам Путина, необходимо упростить регулирование режимов удаленной занятости, при абсолютной защите прав работников.

