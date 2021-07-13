Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты
Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты минимум на 2%. Это обусловлено новыми правилами для медосмотра бортпроводников, сообщило ТАСС со ссылкой на директора по сервису компании Ласло Сабо.
По словам Сабо, минздрав выпустил приказ, согласно которому сотрудники авиакомпании вынуждены проходить двойной медосмотр. Из-за этого у «Победы» появляются дополнительные расходы, которые планируют покрыть повышением цен.
Сабо подчеркнул, что российским бортпроводникам единственным в мире приходится два раза проходить одних и тех же врачей. Он добавил, что на это уходит минимум 30 тысяч рублей в год на человека, пишет URA.RU.
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