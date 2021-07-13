Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты

По словам Сабо, минздрав выпустил приказ, согласно которому сотрудники авиакомпании вынуждены проходить двойной медосмотр. Из-за этого у «Победы» появляются дополнительные расходы, которые планируют покрыть повышением цен.

Сабо подчеркнул, что российским бортпроводникам единственным в мире приходится два раза проходить одних и тех же врачей. Он добавил, что на это уходит минимум 30 тысяч рублей в год на человека, пишет URA.RU.

