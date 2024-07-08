Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Как следует из документа, максимальное количество военнослужащих и гражданского персонала в училище будет составлять шесть тыс. человек.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Саратове будет воссоздано артиллерийское училище, расформированное в 2003 году. 17 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков представил министру обороны Андрею Белоусову план развития инфраструктуры училища на ближайшие три года, передает «Радиоточка НСН».