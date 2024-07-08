Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Основные задачи данного учреждения включают проведение образовательных программ высшего образования, дополнительных профессиональных программ, а также научно-исследовательскую деятельность в интересах обороны.
Как следует из документа, максимальное количество военнослужащих и гражданского персонала в училище будет составлять шесть тыс. человек.
В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Саратове будет воссоздано артиллерийское училище, расформированное в 2003 году. 17 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков представил министру обороны Андрею Белоусову план развития инфраструктуры училища на ближайшие три года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru