Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Саратовского высшего артиллерийского командного училища. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Основные задачи данного учреждения включают проведение образовательных программ высшего образования, дополнительных профессиональных программ, а также научно-исследовательскую деятельность в интересах обороны.

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Как следует из документа, максимальное количество военнослужащих и гражданского персонала в училище будет составлять шесть тыс. человек.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Саратове будет воссоздано артиллерийское училище, расформированное в 2003 году. 17 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков представил министру обороны Андрею Белоусову план развития инфраструктуры училища на ближайшие три года, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:СаратовМихаил Мишустин

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