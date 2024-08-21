Мишустин поручил сформировать стратегию развития образования до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам сформировать Стратегию развития образования в стране до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабмина дал поручение по итогам стратегической сессии о разработке нового национального проекта «Молодежь и дети». Стратегию развития образования создадут в увязке с нацпроектом.

«Разработать и представить в правительство ее проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору. Срок – до 4 марта 2025 года», — подчеркнули в правительстве.

Ранее Михаил Мишустин поручил в рамках нацпроекта «Кадры» ежегодно формировать кадровый прогноз, на основе которого будут рассчитывать параметры подготовки специалистов, его итоги свяжут с контрольными цифрами приема в колледжи и вузы, пишет Ura.ru.

