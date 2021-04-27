Мишустин пообещал выделить 6 млрд рублей на сохранение электричек

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на развитие железнодорожной будет выделено более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, на поддержку пассажирских поездов дальнего следования из этой суммы будет направлено более 5,5 миллиардов рублей, что позволит обновить подвижной состав, в том числе приобрести современные вагоны, а также сохранить доступные по цене билеты.

Ещё почти 6 миллиардов рублей направят пригородным пассажирским компаниям для сохранения маршрутов электричек, отметил глава правительства



«Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе к местам отдыха», - добавил Мишустин.

Ранее компания РЖД объявила о запуске специального поезда, который будет курсировать во время майских праздников через Новороссийск и Сочи, сообщает RT. Туристический трёхдневный железнодорожный маршрут посвящён 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

