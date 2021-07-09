Мишустин пообещал обеспечить доступность интернета по всей России к 2030 году

Доступность интернета на всей территории России обеспечат к 2030 году, а уже в текущем году более тысячи базовых станций для доступа в сеть установят в удаленных населенных пунктах страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

«Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году», — цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из приоритетов государства остается устранение цифрового неравенства . По словам главы кабмина, сегодня свободный доступ к интернету, различным информационным ресурсам, общению в соцсетях, покупкам онлайн стали важным критерием качества жизни.

Кроме того, Мишустин отметил, что в условиях роста популярности дистанционного трудоустройства важно довести интернет до самых удаленных уголков России.

Также премьер отметил, что цифровые технологии изменили не только рынок труда, но и другие сферы экономики: в различных сферах активно внедряются искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей.

