Мишустин пообещал обеспечить доступность интернета по всей России к 2030 году
Доступность интернета на всей территории России обеспечат к 2030 году, а уже в текущем году более тысячи базовых станций для доступа в сеть установят в удаленных населенных пунктах страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.
«Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году», — цитирует Мишустина ТАСС.
Премьер-министр подчеркнул, что одним из приоритетов государства остается устранение цифрового неравенства . По словам главы кабмина, сегодня свободный доступ к интернету, различным информационным ресурсам, общению в соцсетях, покупкам онлайн стали важным критерием качества жизни.
Кроме того, Мишустин отметил, что в условиях роста популярности дистанционного трудоустройства важно довести интернет до самых удаленных уголков России.
Также премьер отметил, что цифровые технологии изменили не только рынок труда, но и другие сферы экономики: в различных сферах активно внедряются искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- Мишустин пообещал обеспечить доступность интернета по всей России к 2030 году
- Невакцинированных в Подмосковье пустят в МФЦ только по записи
- В Якутии открыто крупное газоконденсатное месторождение
- В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 со 2 января
- В Краснодарском крае будут принимать туристов, готовых привиться от COVID-19 на месте
- ФСБ предотвратила теракт в Уфе
- 43 человека погибли при пожаре на заводе в Бангладеш
- Электричка со школьниками упала в реку в Австрии
- В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГ
- Попова рассказала, откуда россияне привозят штамм «дельта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru