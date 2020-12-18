Мишустин подписал документы о порядке новых выплат на детей до 8 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два документа о финансировании, порядке и условиях единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет, сообщает пресс-служба кабмина.

На совещании с вице-премьерами глава правительства рассказал, что на каждого ребёнка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей, на что из бюджета будет направлено более 73,5 миллиардов рублей. Мишустин уточнил, что выплаты коснутся почти 15 миллионов детей.

Глава кабмина подчеркнул, что средства необходимо перечислить оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки.

«Устроить для детей новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году», - подытожил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции заявил, что правительство решило «сделать подарок» детям к Новому году. На портале Госуслуг сообщается, что если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии, то никаких дополнительных заявлений на получение субсидии от них не потребуется.