Мишустин отменил 450 устаревших актов времён СССР и РСФСР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому признаются недействительными более 450 устаревших актов, изданных органами СССР и РСФСР. Об этом сообщается на сайте правительства в среду, 17 июня.

Речь идёт о документах, принятых с 1946 по 1991 годы. Они утратят свою силу в 2020 и 2021 годах.

Ревизия законодательных актов проводится в рамках действия механизма «регуляторной гильотины», призванного упорядочить законодательство и снизить нагрузку на бизнес. Как пишут «Известия», среди признанных недействительными - правила изготовления жестяных банок и ремонта холодильников, квалификационные требования к сторожам и водолазам, нормы усушки мяса.

