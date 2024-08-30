Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Иванова
Заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Петра Иванова освободили от должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено на портале для публикации документов правительства.
«Освободить Иванова... от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — указано в документе, датированном 29 августа.
Петр Иванов занимал пост замглавы ФАС с 2021 года. Чиновник курировал работу управлений контроля размещения госзаказа, регулирования транспорта, связи и информационных технологий.
Ранее от должности был освобожден замминистра здравоохранения Павел Пугачев, его сменил Вадим Ваньков, напоминает Ura.ru.
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