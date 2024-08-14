Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Разуваеву

Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Федерального агентства по делам молодёжи по её просьбе. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен её заместитель Денис Аширов.

Ксения Разуваева возглавила Росмолодёжь в мае 2021 года возрасте 30 лет. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале августа она предложила изменить правила народного голосования за статус Молодежной столицы России 2025 года. Идея состоит в том, чтобы нельзя было отдать голос за город из региона своего проживания.

Новый сезон конкурса за звание «Молодежной столицы России – 2025» стартовал в столице РФ 29 июня на церемонии открытия Дня молодежи. В 2024 году были названы сразу две Молодежные столицы страны - Москва и Владивосток.

