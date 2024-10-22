Мишустин назначил новым руководителем Роснедр Олега Казанова

Гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья имени Н.М.Федоровского Олег Казанов возглавил Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Новым руководителем Федерального агентства... стал Олег Казанов», — отмечается в сообщении.

В кабмине напомнили, что экс-глава Роснедр Евгений Петров был освобожден от должности по собственной просьбе.

Ранее Михаил Мишустин назначил нового главу Росмолодежи, им стал Григорий Гуров, напоминает RT.

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Фото: duma.gov.ru
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