Мишустин назначил новым директором Курчатовского института Юлию Дьякову

Новым директором Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» стала Юлия Дьякова, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мизаил Мишустин. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Ранее пост директора института с 2021 года занимал Марат Камболов.

«Новым директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет назначена Юлия Дьякова», — указали в кабмине.

Новая глава института — инженер-физик, доктор физико-математических наук, с 2017 года работает в Курчатовском институте. Юлия Дьякова занимала посты замдиректора по научной работе и первого заместителя директора по науке.

Ранее Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, напоминает RT.

