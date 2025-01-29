Мишустин назначил новым директором Курчатовского института Юлию Дьякову
Новым директором Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» стала Юлия Дьякова, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мизаил Мишустин. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Ранее пост директора института с 2021 года занимал Марат Камболов.
«Новым директором Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" сроком на пять лет назначена Юлия Дьякова», — указали в кабмине.
Новая глава института — инженер-физик, доктор физико-математических наук, с 2017 года работает в Курчатовском институте. Юлия Дьякова занимала посты замдиректора по научной работе и первого заместителя директора по науке.
Ранее Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, напоминает RT.
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