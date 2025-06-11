Мишустин назначил нового главу Ространснадзора

Новым главой Ространснадзора стал Виктор Гулин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта... Виктора Гулина», - указано в сообщении.

Чиновник работает в Ространснадзоре с 2008 года, в 2019-м он занял пост заместителя руководителя ведомства, а в апреле 2025-го был назначен временно исполняющим обязанности главы службы.

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Максима Титова, напоминает RT.

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Фото: duma.gov.ru
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