Мишустин назначил нового главу Ространснадзора
11 июня 202512:43
Новым главой Ространснадзора стал Виктор Гулин. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта... Виктора Гулина», - указано в сообщении.
Чиновник работает в Ространснадзоре с 2008 года, в 2019-м он занял пост заместителя руководителя ведомства, а в апреле 2025-го был назначен временно исполняющим обязанности главы службы.
Ранее Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства Максима Титова, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru