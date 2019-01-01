Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает The Independent. Издание отмечает, что задержание Платини связано с выборами места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
Напомним, в декабре 2010 года им был выбран Катар. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило этого факта.
Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.
К слову, Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015-го. В октябре этого года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на 90 дней. В декабре француз был дисквалифицирован на 8 лет, однако в мае 2016 года этот срок сократили вдвое.
В августе прошлого года Международная федерация футбола внесла изменения в кодекс этики, об этом сообщает Associated Press. Из обновленной версии документа исчезло слово «коррупция». Такое решение было принято на закрытой встрече руководства организации. При этом в кодексе появился новый вид нарушения – диффамация, что означает распространение порочащих сведений.
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