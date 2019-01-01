Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции





Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает The Independent. Издание отмечает, что задержание Платини связано с выборами места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Напомним, в декабре 2010 года им был выбран Катар. Позднее ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило этого факта.

Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.