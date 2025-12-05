Мировые судьи Москвы посетили Музей Победы на Поклонной горе
В День воинской славы России, 5 декабря, мировые судьи столицы посетили Музей Победы на Поклонной горе. В мероприятии участвовали более 400 мировых судей, сотрудники Московского городского суда и департамента по обеспечению деятельности мировых судей, а также председатели районных судов.
Началось событие с семинара‑совещания в зале «Жуков», который открыл председатель Московского городского суда Михаил Птицын. Он подчеркнул, что уважение к подвигу защитников Отечества — фундаментальная ценность, объединяющая поколения и особенно важная для тех, кто служит закону и справедливости. В семинаре также приняли участие зампредседателя Мосгорсуда Любовь Ишмуратова и Ирина Орешкина, глава департамента по обеспечению деятельности мировых судей Павел Жеребцов и начальник управления судебного департамента в Москве Владимир Чибизов.
После семинара гости отправились на экскурсии по трём программам Музея Победы — «Подвиг народа», «Битва за Москву. Первая победа» и «Путь к Победе». Участники познакомились с подлинными реликвиями, диорамами и мультимедийными материалами о Великой Отечественной войне: увидели оружие и личные вещи ополченцев, письма с фронта, медали и снаряжение.
В департаменте по обеспечению деятельности мировых судей отметили, что в год 80‑летия Победы такое мероприятие приобрело особое значение — как дань уважения героям и вклад в сохранение исторической памяти.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд изъял у экс-заминистра обороны Иванова имущество на 1,2 млрд рублей
- В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка
- Макрон: Евросоюз не может заставить Россию сесть за стол переговоров
- Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
- «Культура без революции»: Почему в Перми «отменили» режиссера Бориса Мильграма
- Телеграм: Индия, удары по танкерам, обыски в Брюсселе
- Минцифры: Подтверждение входа на «Госуслуги» через СМС будет отменено
- Изобретатель Ревин получил 24 года колонии за передачу прожектора «Азову»
- Бизнес против природы: Эколог объяснила опасность «сплошных рубок» Байкала
- Минюст признал польский «Фонд поддержки гражданского совета» нежелательным в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru