Мировые судьи Москвы посетили Музей Победы на Поклонной горе

В День воинской славы России, 5 декабря, мировые судьи столицы посетили Музей Победы на Поклонной горе. В мероприятии участвовали более 400 мировых судей, сотрудники Московского городского суда и департамента по обеспечению деятельности мировых судей, а также председатели районных судов.

Началось событие с семинара‑совещания в зале «Жуков», который открыл председатель Московского городского суда Михаил Птицын. Он подчеркнул, что уважение к подвигу защитников Отечества — фундаментальная ценность, объединяющая поколения и особенно важная для тех, кто служит закону и справедливости. В семинаре также приняли участие зампредседателя Мосгорсуда Любовь Ишмуратова и Ирина Орешкина, глава департамента по обеспечению деятельности мировых судей Павел Жеребцов и начальник управления судебного департамента в Москве Владимир Чибизов.

После семинара гости отправились на экскурсии по трём программам Музея Победы — «Подвиг народа», «Битва за Москву. Первая победа» и «Путь к Победе». Участники познакомились с подлинными реликвиями, диорамами и мультимедийными материалами о Великой Отечественной войне: увидели оружие и личные вещи ополченцев, письма с фронта, медали и снаряжение.

В департаменте по обеспечению деятельности мировых судей отметили, что в год 80‑летия Победы такое мероприятие приобрело особое значение — как дань уважения героям и вклад в сохранение исторической памяти.

