Миронов призвал отменить техосмотр легковых автомобилей
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал отменить техосмотр для легкового транспорта, передает РИА Новости.
Ранее председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который предусматривает базовый размер платы за техосмотр, а также нижний и верхний пределы стоимости проведения этих работ.
Миронов заявил, что не поддерживает эту инициативу, так как техосмотр не решает проблему безопасности автомобильного движения, большую роль в создании аварийных ситуации играет состояние российских дорог, чем неисправности автомобилей. А потому, по его мысли, сама система техосмотра порочна и должна быть отменена.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- Миронов призвал отменить техосмотр легковых автомобилей
- Вакцину от коронавируса компании Janssen одобрили в Европе
- СМИ: Дамоклов меч реформы навис над транспортной полицией
- Стартовала вакцинация армянских медиков препаратом «Cпутник V»
- Российские космонавты завершили ремонт модуля «Звезда» на МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru