Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул, передает РИА Новости.

Миронов пояснил, что длинные майские выходные люди смогут провести на даче, а на новогодние праздники людям делать нечего.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о планах сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. По его словам, президент России Владимир Путин собирается в эти дни работать.

