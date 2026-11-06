Миронов потребовал от кабмина отозвать законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя

Депутаты «Справедливой России» призвали российское правительство отозвать из Госдумы законопроекты о легализации дистанционной продажи алкоголя. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направил лидер партии Сергей Миронов.

Он пояснил, что на рассмотрении депутатов находится пакет документов, допускающий онлайн-реализацию алкоголя через «Почту России» в качестве эксперимента по продаже вина из отечественного винограда. По словам политика, эта инициатива порождает множество вопросов и создает социальные угрозы.

«Законопроекты в представленном виде содержат внутренние противоречия, не определяют ключевых условий эксперимента и несут социальные риски. Предлагаю рассмотреть возможность дать поручение отозвать законопроекты из Государственной Думы в связи с их существенными недостатками», — заявил Миронов.

Название и обоснование проектов оправдывают нововведение поддержкой российского виноградарства и виноделия, при этом профильный комитет Госдумы по экономполитике в своем заключении отмечает, что регулирование охватывает и вино из винограда, выращенного в любой стране ЕАЭС. Миронов подчеркнул, что правила формирования списка производителей, подачи заявок и критерии отбора для предприятий ЕАЭС в документе отсутствуют, что подрывает заявленную цель поддержки отечественного производства.

Кроме того, Миронов указал, что инициатива несет риски для здоровья несовершеннолетних. Сейчас возраст покупателя проверяют через ЕСИА или по паспорту. Но в ходе обсуждения Минфин и Минцифры называли иные механизмы — единую биометрическую систему и цифровой ID в национальном мессенджере. В тексте законопроекта они не прописаны, так как пока соответствующие поправки находятся на стадии подготовки.

Он указал и на противоречия в позиции правительства по рамкам данного эксперимента, а также его финансово-экономическому обоснованию. По его мнению, эксперимент станет первым шагом к полной легализации дистанционной продажи алкоголя.

Таким образом, депутаты и граждане судят об инициативе по названию и заявленной цели, но фактическое содержание, технические условия и сфера применения оказываются совсем другими, подчеркнул Миронов. Ответственность за это лежит, по его словам, на разработчиках законопроекта.

