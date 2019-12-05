«МИР 24» и AdIndex запустили совместную передачу о рекламе

В эфире телеканала «МИР 24» стартовала программа «PROдвижение», рассказывающая о рынке маркетинга и рекламы языком профессионалов этой отрасли.

Каждый вторник в эфир будут выходить эксклюзивные репортажи со съемок рекламных роликов и отраслевые рейтинги. Так, в одном из первых выпусков, который уже доступен в сети для просмотра, рассказывается о том, как влияют социальные проблемы общества на рекламные стратегии. Журналисты обращают внимание, что на смену расхваливающему «идеальный» продукт контенту пришла реклама, вызывающая эмпатию у потенциальных потребителей.

Также в программе «PROдвижение» рассказывают о бодипозитиве и феминизме в рекламе, и о том, какие бренды заработали состояния на натуральной красоте без фотошопа.

Онлайн-версия проекта доступна на AdIndex.ru и YouTube-каналах обеих медиа.

