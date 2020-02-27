Минздрав занимает оборону от Счетной палаты

Отчет об эффективности расходования федерального бюджета в 2018-2019 годах, опубликованный 27 февраля Счетной палатой, шокирует в той его части, что посвящена состоянию детских больниц и поликлиник в России. По оценке контрольного ведомства, большая их часть находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии. «Квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт», - констатировали аудиторы. Данные, представленные ими, таковы, что на 1 января 2019 года из почти 117 тысяч детских медучреждений 14% находились в аварийном состоянии, в 30,5% отсутствовал водопровод, в 52,1% - горячее водоснабжение, в 41,1% - центральное отопление, а в 35% - канализация.

В Минздраве на доклад Счетной палаты отреагировали, но не заверениями в том, что все детские больницы будут приведены в божий вид в самом скором времени, как можно было бы ожидать от ведомства под таким названием. А репликой в том духе, что Счетная палата считает не так: «данные Счетной палаты основаны на сведениях формы федерального статистического наблюдения № 30. Сведения данной формы о техническом состоянии зданий включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций (…), в том числе зданий, в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и другие», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. И далее – складный рассказ о подготовке «паспортов медицинских организаций», «изучении и согласовании региональных программ развития первичной медико-санитарной помощи».

Об ужасающих условиях, в которых вынуждены лечиться российские дети, ранее неоднократно рассказывали и региональные СМИ, и пользователи соцсетей, - напоминает в этой связи «Газета.ру». Издание приводит в качестве примеров рассказы о состоянии детских клиник в городе Бердске в Новосибирской области, а также в Ульяновске, авторы которых описывают схожие картины: «…Это не должны видеть даже здоровые взрослые. (…) Квадратными метрами выкрашивается старый белый кирпич. Внутри сырость и плесень» - это про Бердск. И про Ульяновск: «Думаете это кадры со съемок нового фильма ужасов? Нет! Это современная поликлиника после ремонта».

Когда, как это обычно бывает, внезапно выяснилось, что в России остаются сотни школ, в которых нет теплых туалетов, проблемой занялась лично спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. И весьма эффективно. Теперь, по всей видимости, придется привлекать ее и к проблеме отхожих мест в детских больницах. А кому еще этим заниматься? Не Минздраву же: он весь в подготовке «паспортов медицинских организаций» и в «изучении и согласовании региональных программ развития». Правда, ни одна детская больница канализацией от этого не обзавелась.

