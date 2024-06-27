Минздрав: В России зарегистрировали 60 радиофармацевтических препаратов

Шестьдесят радиофармацевтических препаратов уже зарегистрировали в России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

Как отметил замглавы Минздрава, направление радиофармацевтических лекарственных средств является важным в сфере создания новой медицинской продукции.

«Мы крайне активно работаем над внедрением в медицинскую практику персонализированных радиофармацевтических продуктов», — цитирует Глаголева РИА Новости.

Замминистра указал, что подобные препараты часто обеспечивают диагностику и лечение одновременно, улучшают выживаемость и качество жизни пациентов, имеющих тяжелые онкологические патологии.

Между тем Минздрав разрешил клинические исследования нового средства от ботулизма, пишет 360.ru.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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