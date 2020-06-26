Минздрав снова отложит ввод тестирования водителей на алкоголь и наркотики
Министерство здравоохранения РФ решило перенести сроки введения тестирования на алкоголь и наркотики в крови и моче водителей при медицинском освидетельствовании.
Правило должно было вступить в силу с 1 июля, однако теперь Минздрав предлагает применять его с 1 января 2021 года, следует из опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов проекте приказа ведомства.
Изначально сделать тесты на алкоголизм и наркоманию обязательными хотели с ноября 2019 года. Они должны показывать наличие в организме особого белка CDT. Эксперты оценивали стоимость теста в пять тысяч рублей, что спровоцировало очереди в наркодиспансеры по всей стране, напоминает «Свободная пресса». Инициативу раскритиковал президент Владимир Путин, после чего Минздрав отложил нововведение.
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