Минздрав Словакии одобрил применение «Спутник V» для людей старше 60 лет

Минздрав Словакии одобрил применение вакцины «Спутник V» для граждан страны старше 60 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время применение российской вакцины одобрено только для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Применение «Спутник V» в Словакии началось с прошедшего понедельника. Как ожидается, препаратом будут вакцинированы 4,5 тысяч жителей страны.

Ранее глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:СловакияСпутник
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