Минздрав РФ разрешил исследования первого в стране биомедицинского клеточного продукта

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинического исследования первого биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Он способен заменить поврежденную ткань, избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования», — цитирует министра ТАСС.

Как уточнил Мурашко, Минздрав выдал разрешение по результатам первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной специалистами Научного центра экспертизы средств медицинского применения.

Согласно законодательству, биомедицинские клеточные продукты — отдельный класс препаратов для медицинского применения. Они не относятся к традиционным лекарственным средствам, поэтому порядок и виды экспертиз для регистрации биомедицинских клеточных продуктов принципиально отличаются. Первым этапом становятся экспертизы качества и документов для получения разрешения на клинические исследования, вторым — экспертизы эффективности и соотношения ожидаемой пользы и возможного риска по итогам клинических испытаний.

