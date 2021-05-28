Минздрав РФ опроверг отказ от исследования комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
Министерство здравоохранения РФ опровергло информацию об отказе от проведения исследования комбинации вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что совет по этике Минздрава признал невозможным исследование для определения безопасности и иммуногенности комбинации «Спутника V» и AstraZeneca.
«Заключение Совета по этике подготовлено в связи с отсутствием в заявлении на проведение клинического исследования ряда документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования, а также для характеристики эффективности и безопасности исследуемых препаратов», — пояснили в Минздраве.
Ведомство отмечает, что недостающие данные были запрошены у заявителя «Научным центром экспертизы средств медицинского применения». Как только эти данные поступят в ведомство, их направят в научный центр и совет по этике для проведения экспертизы.
На основании заключений экспертов Минздрав примет решение о возможности проведения клинического исследования использования комбинации вакцин.
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