Минздрав РФ опроверг отказ от исследования комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Министерство здравоохранения РФ опровергло информацию об отказе от проведения исследования комбинации вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что совет по этике Минздрава признал невозможным исследование для определения безопасности и иммуногенности комбинации «Спутника V» и AstraZeneca.

«Заключение Совета по этике подготовлено в связи с отсутствием в заявлении на проведение клинического исследования ряда документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования, а также для характеристики эффективности и безопасности исследуемых препаратов», — пояснили в Минздраве.

Ведомство отмечает, что недостающие данные были запрошены у заявителя «Научным центром экспертизы средств медицинского применения». Как только эти данные поступят в ведомство, их направят в научный центр и совет по этике для проведения экспертизы.

На основании заключений экспертов Минздрав примет решение о возможности проведения клинического исследования использования комбинации вакцин.

