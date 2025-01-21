Минздрав раскрыл число женщин репродуктивного возраста в РФ
Число женщин репродуктивного возраста (15—49 лет) в России составляет 34,3 миллиона, в 2020 году их было на 700 тысяч больше. Такую статистику озвучила руководитель департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства здравоохранения РФ Елена Шешко.
Она выступила на XIX Международном конгрессе по репродуктивной медицине. По словам Шешко, совокупный коэффициент рождаемости в стране на сегодня сильно различается по регионам. Так, в Ленобласти он составляет 0,88, тогда, как в Чечне - 2,66. Глава департамента отметила, что стоит задача увеличения суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году до показателя 1,6, а к 2036 - до 1,8. По данным на 2023 году он составлял 1,41.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», показатель младенческой смертности за 2024 год в РФ, согласно статистике, представленной на конгрессе, составил 4 на 1 тысячу родившихся живыми детей. Показатель материнской смертности составляет 11,7 на 100 тысяч родившихся живыми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru