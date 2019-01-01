Минздрав предложил продавать алкоголь вдали от жилых районов

Алкогольные напитки в России предложили продавать вдали от жилых районов и только в специализированных магазинах. Как отмечает «Интерфакс», об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. При этом он подчеркнул, что ввести подобные ограничения получится в крупных городах.

В селах «отодвинуть» продажу алкоголя подальше от жилья не получится, поэтому в таких населенных пунктах необходимо сократить часы, в которые разрешено продавать спиртное. По мнению главного нарколога Минздрава, такие меры помогут существенно сократить потребление алкоголя в России.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Минздрав России разработал законопроект, предполагающий запрет на продажу крепких спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Речь шла о продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема.

Авторы законопроекта отмечали, что предлагаемые ограничения связаны с негативным влиянием крепкого алкоголя на еще не сформировавшийся организм. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала эту меру оправданной.

