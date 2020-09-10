Минздрав предложил повысить минимальный возраст продажи некрепкого алкоголя
Продажу некрепкого алкоголя следует запретить для лиц моложе 21 года, заявил на пресс-конференции ко Всемирному дню трезвости замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
В качестве аргумента в пользу этого решения он назвал связь между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. К тому же, чем раньше человек начнёт потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотреблений спиртным в будущем, отметил Салагай.
Инициативу Минздрава поддержал представитель РПЦ Владимир Легойда, передаёт ТАСС.
Ранее Минздрав разработал законопроект о запрете продавать алкоголь крепче 16,5% людям моложе 21 года. Минфин и Минэкономразвития его не поддержали.
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