Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Между тем, накануне замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что использование электронных сигарет в России должно регулироваться теми же законами, что и оборот любой табачной продукции. Он подчеркнул, что в антитабачной концепции ведомства электронным сигаретам уделяется достаточно внимания, учитывая тот факт, что популярность таких электронных устройств постоянно растёт.

Как отмечает РЕН ТВ, в России от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают около 300 тысяч человек.

Напомним, сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака, учрежденный ВОЗ в 1988 году.

