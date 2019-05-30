Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
В Минздраве поддержали инициативу о запрете курения кальянов в ресторанах и кафе. Как отмечает RT, в ведомстве отметили, что в кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких. Специалисты подчёркивают, что курение кальяна представляет опасность как для курильщика, так и для окружающих.
Между тем, накануне замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что использование электронных сигарет в России должно регулироваться теми же законами, что и оборот любой табачной продукции. Он подчеркнул, что в антитабачной концепции ведомства электронным сигаретам уделяется достаточно внимания, учитывая тот факт, что популярность таких электронных устройств постоянно растёт.
Как отмечает РЕН ТВ, в России от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают около 300 тысяч человек.
Напомним, сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака, учрежденный ВОЗ в 1988 году.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей