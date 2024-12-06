Минздрав может изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года
Минздрав намерен в 2025 году изменить порядок формирования больничных. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ утверждает «порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности». Как ожидается, новые правила вступят в силу с 1 сентября следующего года. Минздрав намерен вести учет числа выданных больничных, выявляя таким образом причины состояния пациента и принимая меры по улучшению оказания медпомощи. Если за полгода листок нетрудоспособности оформлялся четырежды (без учета случаев ухода за родственником, медреабилитации, получения помощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих заместительной почечной терапии), врачи должны будут передавать соответствующую медицинскую документацию врачебной комиссии.
Как отметили в пресс-службе Минздрава в беседе с РИА Новости, изменения призваны улучшить качество медпомощи гражданам трудоспособного возраста, выявлять россиян с симптомами заболевания на ранней стадии, возвращать их к профессиональной деятельности благодаря активным профилактическим мероприятиям.
Между тем доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предположил, что с помощью нового порядка формирования больничных Минздрав хочет реализовать «меры по снижению лазеек для злоупотребления», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru