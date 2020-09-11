Минздрав дал рекомендации по профилактике гриппа

Минздрав РФ подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период. Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ, жителям страны важно сделать прививку от гриппа, носить маски, а также заниматься спортом и правильно питаться.

Специалисты подчеркивают, что самое важное в профилактике гриппа – это вакцинация. Именно она является самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжелого течения болезни. А в условиях распространения COVID-19 иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения инфекций, подчеркнули в Минздраве.

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Также отмечается, что сочетание гриппа и COVID-19 может вызвать тяжелое течение болезни и привести к осложнениям. С таким заявлением выступил главный врач ГБУЗ КДП №121 Андрей Тяжельников. К слову, на базе этого медучреждения создан Исследовательский центр, где проходит пострегистрационное исследование вакцины от COVID-19. Именно по этой причине специалист рекомендует обезопасить себя от гриппа с помощью вакцины.

К слову, в российской столице с 1 сентября работают около 450 пунктов вакцинации. Из них 40 — это мобильные пункты. Она расположены возле станций метро, на станциях МЦК, а также рядом с железнодорожными платформами. Помимо этого, прививочные пункты есть в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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