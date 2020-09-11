Минздрав дал рекомендации по профилактике гриппа

Минздрав РФ подготовил рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в осенний период. Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ, жителям страны важно сделать прививку от гриппа, носить маски, а также заниматься спортом и правильно питаться.

Специалисты подчеркивают, что самое важное в профилактике гриппа – это вакцинация. Именно она является самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжелого течения болезни. А в условиях распространения COVID-19 иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения инфекций, подчеркнули в Минздраве.