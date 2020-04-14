Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Прошедшая ночь в столице стала самой теплой с начала 2020 года. Об этом сообщается на портале «Метеоновости». По данным синоптиков, минимальная температура воздуха на базовой станции на ВДНХ составила +8,3 градуса, подчеркивает АГН Москва.
Между тем, синоптики пообещали жителям столичного региона облачный и дождливый вторник. При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что днём в Москве столбики термометров смогут дотянуться до отметки в 10 градусов тепла. По области температура составит от 6 до 11 градусов тепла, отмечает RT.
При этом, атмосферное давление немного повысится и составит 740 миллиметров ртутного столба, однако эти показатели всё равно будут ниже нормы примерно на 8 миллиметров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить куличи дома
- Инфекционист назвала причины роста заболеваемости коронавирусом
- Эксперт объяснила «особый» сценарий распространения коронавируса в РФ
- СМИ: Четверть российских компаний планируют сокращение зарплат
- 20 процентов заемщиков России ничего не знают о своих кредитах