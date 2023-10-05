Минюст: за 10 лет число осужденных в колониях сократилось в 2,5 раза

Наполненность колоний в России снизилась более чем в 2,5 раза за 10 лет. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой за замглавы Министерства юстиции Всеволода Вуколова.

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По его словам, за 10 лет число заключенных в колониях уменьшилось с 700 до 266 тысяч. При этом чиновник отметил, что проблема рецидива остается актуальной.

МВД России ранее заявило, что за первое полугодие 2023 года ущерб от преступлений в сельскохозяйственной отрасли превысил 900 миллионов рублей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о росте количества совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений на 32%. Он уточнил, что в 2023 году зафиксировано почти 11 тысяч таких правонарушений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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