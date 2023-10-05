Минюст: за 10 лет число осужденных в колониях сократилось в 2,5 раза

По его словам, за 10 лет число заключенных в колониях уменьшилось с 700 до 266 тысяч. При этом чиновник отметил, что проблема рецидива остается актуальной.

МВД России ранее заявило, что за первое полугодие 2023 года ущерб от преступлений в сельскохозяйственной отрасли превысил 900 миллионов рублей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о росте количества совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений на 32%. Он уточнил, что в 2023 году зафиксировано почти 11 тысяч таких правонарушений, передает «Радиоточка НСН».

