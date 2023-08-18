Минюст внес писательницу Линор Горалик в список иноагентов

В список внесли писательницу, поэтессу и переводчицу Линор Горалик. В ведомстве заявили, что она выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях.

Также в перечень попали советский и российский экономист и политик Андрей Илларионов, политолог и публицист Андрей Пионтковский и другие.

Московский городской суд в пятницу ликвидировал по иску Минюста Сахаровский центр (признан иноагентом), передает «Радиоточка НСН».

