Минюст внес писательницу Линор Горалик в список иноагентов
Министерство юстиции России 18 августа дополнило перечень иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В список внесли писательницу, поэтессу и переводчицу Линор Горалик. В ведомстве заявили, что она выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях.
Также в перечень попали советский и российский экономист и политик Андрей Илларионов, политолог и публицист Андрей Пионтковский и другие.
Московский городской суд в пятницу ликвидировал по иску Минюста Сахаровский центр (признан иноагентом), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru