Минюст внес писательницу Линор Горалик в список иноагентов

Министерство юстиции России 18 августа дополнило перечень иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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В список внесли писательницу, поэтессу и переводчицу Линор Горалик. В ведомстве заявили, что она выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях.

Также в перечень попали советский и российский экономист и политик Андрей Илларионов, политолог и публицист Андрей Пионтковский и другие.

Московский городской суд в пятницу ликвидировал по иску Минюста Сахаровский центр (признан иноагентом), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Олег Золото
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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