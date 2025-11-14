Минюст внес экономиста Рубена Ениколопова в список иноагентов
14 ноября 202517:22
Российский экономист Рубен Ениколопов был признан иностранным агентом. Об этом со ссылкой на базу Минюста РФ сообщает RT.
Также в реестр иноагентов были включены журналисты Елена Костюченко и Кирилл Кривошеев. Им, как и Ениколопову, вменяется создание и распространение фейков о российской армии, а также о политике и решениях властей РФ.
Кроме того, иноагентом было признано «Форпост», которое финансировало организации-иноагенты.
Ранее Минюст РФ признал иноагентом акциониста Павла Крисевича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
