Минюст внес экономиста Рубена Ениколопова в список иноагентов

Российский экономист Рубен Ениколопов был признан иностранным агентом. Об этом со ссылкой на базу Минюста РФ сообщает RT.

Юрий Дудь заочно получил срок за неисполнение обязанностей иноагента

Также в реестр иноагентов были включены журналисты Елена Костюченко и Кирилл Кривошеев. Им, как и Ениколопову, вменяется создание и распространение фейков о российской армии, а также о политике и решениях властей РФ.

Кроме того, иноагентом было признано «Форпост», которое финансировало организации-иноагенты.

Ранее Минюст РФ признал иноагентом акциониста Павла Крисевича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ЖурналистыИноагентыМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры