Минюст внес Аркадия Бабченко в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов журналиста и военного корреспондента Аркадия Бабченко.

В ведомстве сообщили, что журналист собирал деньги на помощь ВСУ и распространял недостоверную информацию о российской власти.

Журналист в 2017 году эмигрировал из России. До 2019 года он проживал на Украине.

Также Минюст исключил из реестра иностранных агентов региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека «Горячая линия».

В список иноагентов 23 марта попал блогер Илья Варламов. В ведомстве заявили, что он распространял фейки об органах власти и принимаемых ими решениях, передает «Радиоточка НСН».

