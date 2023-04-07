Минюст внес Аркадия Бабченко в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов журналиста и военного корреспондента Аркадия Бабченко.
В ведомстве сообщили, что журналист собирал деньги на помощь ВСУ и распространял недостоверную информацию о российской власти.
Журналист в 2017 году эмигрировал из России. До 2019 года он проживал на Украине.
Также Минюст исключил из реестра иностранных агентов региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека «Горячая линия».
В список иноагентов 23 марта попал блогер Илья Варламов. В ведомстве заявили, что он распространял фейки об органах власти и принимаемых ими решениях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru