Минюст включил в реестр иноагентов публициста Архангельского
Минюст расширил реестр иностранных агентов и включил в него еще четырех человек, среди которых писатель, литературный критик Александр Архангельский и музыкальный журналист Алексей Горбачев, следует из информации на официальном сайте ведомства.
Также в обновленный реестр вошли журналисты Анна Зуева и Алексей Серегин.
В материале уточняется, все четверо распространяли недостоверную информацию о решениях, принимаемых властями России, выступали против спецоперации и участвовали в распространении информации от иностранных агентов.
Ранее Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу признанного иноагентом автора мультфильма Mr.Freeman Павла Мунтяна на вынесенный заочный обвинительный приговор по делу о распространении фейков о российской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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