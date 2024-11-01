Минюст включил в реестр иноагентов публициста Архангельского

Минюст расширил реестр иностранных агентов и включил в него еще четырех человек, среди которых писатель, литературный критик Александр Архангельский и музыкальный журналист Алексей Горбачев, следует из информации на официальном сайте ведомства.

Также в обновленный реестр вошли журналисты Анна Зуева и Алексей Серегин.

В материале уточняется, все четверо распространяли недостоверную информацию о решениях, принимаемых властями России, выступали против спецоперации и участвовали в распространении информации от иностранных агентов.

Ранее Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу признанного иноагентом автора мультфильма Mr.Freeman Павла Мунтяна на вынесенный заочный обвинительный приговор по делу о распространении фейков о российской армии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

