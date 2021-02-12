Минюст сообщил о планах разработать концепцию единого портала бесплатной правовой помощи

Министерство юстиции РФ планирует к марту разработать концепцию проекта по созданию «Единого государственного портала правовой помощи», передает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирину Рукавишникову.

Она напомнила, что впервые об идее создания такого портала заговорили в Совете Федерации в 2019 году. Ожидается, что каждый из субъектов РФ будет размещать на портале собственные разделы и публиковать актуальный контент по теме правовой помощи. Реализовать проект планируют в три этапа: пилотный запуск в 10 регионах, затем для платформы будут спроектированы подсистемы, а в 2023 сервис правовой помощи должен заработать на всей территории РФ.